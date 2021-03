Vaccini: 91.369 over 80 prenotati in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 03 MAR - Sono 91.369 gli over 80 che al momento hanno prenotato la vaccinazione anti covid. Lo riferisce il direttore generale Liguria Digitale Enrico Castanini stasera nel punto stampa sulla pandemia. Le prenotazioni nell'Asl 1 di Imperia sono state 11.915, nell'Asl 2 di Savona 18.018, nell'Asl 3 genovese 49.685, nell'Asl 4 del Tigullio 7.605 e nell'Asl 5 spezzina 4.146. "Da ieri abbiamo iniziato a chiamare tutti gli utenti che erano prenotati dal primo giugno in poi, per anticipare la vaccinazione entro fine maggio visti gli spazi aggiuntivi che sono stati creati", spiega. L'obiettivo della Regione Liguria è vaccinare almeno il 97% degli over 80 entro il mese di maggio. (ANSA).