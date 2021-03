Incendio fa crollare capannone a Genova

(ANSA) - GENOVA, 03 MAR - Un incendio è divampato la scorsa notte in un capannone contenente materiali vari, a , a Bolzaneto in via Romairone. Parte dell'immobile, a causa del calore svilluppato dal rogo, è crollato. I Vigili del fuoco, che sono ancora al lavoro, hanno attaccato l'incendio con liquido schiumogeno. Diverse le squadre dei vigili del fuoco impegnate, vista l'importanza dell'incendio, e in considerazione del fatto che il capannone aveva altri edifici vicini. In supporto ai Vigili di Genova è arrivata anche una squadra da Savona. I danni sono ingenti, non ci sono feriti o intossicati. Tante le telefonate alla centrale dei vigili del fuoco e al numero unico per le emergenze 112, da parte dei residenti della zona allarmati dalle fiamme. (ANSA).