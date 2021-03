Calcio: Genoa-Samp;assembramento tifosi,polizia li allontana

Assembramento di tifosi a causa del derby. Circa 50 persone sono state allontanate dalla polizia locale in piazza Alimonda, luogo di riferimento in particolare per gli ultrà genoani.

Nessuna problematica invece nei pressi dello stadio Ferraris dove polizia e carabinieri hanno chiuso l'area per impedire i raduni delle tifoserie. Pattuglie mobili controllano anche altre zone della città per evitare contatti tra i tifosi che negli ultimi mesi si sono spesso scontrati, l'ultimo episodio a fine febbraio. (ANSA).