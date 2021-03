Bando Rapallo sostiene gli affitti

(ANSA) - GENOVA, 03 MAR - Un bando straordinario per aiutare le famiglie di Rapallo con risorse per il sostegno alle locazioni. E' stato approvato oggi l'atto di indirizzo da parte della giunta del comune del Tigullio su proposta del vicesindaco con delega ai Servizi Sociali Pier Giorgio Brigati.

Questo nuovo bando, che integra quello precedentemente emanato, amplia la possibilità di accesso a nuove categorie di soggetti, così come indicato da decreto ministeriale. "Rispetto al bando precedente, occorre infatti presentare un Isee non superiore a 35mila euro (anziché 16.700). Per accedere ai nuovi fondi è necessario però essere in possesso di alcuni specifici requisiti, che dovranno essere dichiarati tramite autocertificazione: aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 20 per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori", si legge nella nota. Non possono partecipare al bando straordinario i soggetti già ammessi al contributo del precedente bando emesso nel 2020. (ANSA).