Protestano i ristoratori, tutti a cena in hotel

I ristoratori della Spezia cenano e pernottano, tutti insieme, in albergo. Una protesta singolare che punta a dimostrare "che si può mangiare in sicurezza anche alla sera". L'iniziativa è della Confcommercio della Spezia e si terrà domenica sera all'Nh hotel. "Ci sarà il pieno rispetto delle norme previste dal Dpcm - sottolinea Gianfranco Bianchi, presidente Confcommercio della Spezia -.

Abbiamo prenotato le camere e dormiremo tutti in albergo. Stiamo ancora verificando il numero preciso dei ristoratori, nostri iscritti, che potranno prendere parte alla cena, in una sala dedicata e con tavoli debitamente distanziati".

La norma prevede infatti per gli ospiti di strutture alberghiere la possibilità di cenare. L'idea è non solo di sensibilizzare l'opinione pubblica e la politica sulla possibilità di riaprire i ristoranti anche alla sera, ma anche quella di educare la clientela a un comportamento corretto nei ristoranti. "Meglio tutti seduti ordinatamente ai tavoli, magari spingendo le prenotazioni e con aperture prolungate fino alle 23, che tutti in coda per l'asporto, formando capannelli, magari con mascherine non perfettamente indossate e - conclude Bianchi - lasciando rifiuti per le vie della città". (ANSA).