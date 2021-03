Per derby Genoa-Samp controlli rafforzati a Genova

Controlli rafforzati già da questa sera a Genova in vista del derby di domai. Il questore del capoluogo ligure, Vincenzo Ciarambino, ha firmato l'ordinanza che prevede l'impiego di un ampio contingente di ordine pubblico, tra polizia e carabinieri. Si parte con una trentina di agenti impegnati questa sera a presidiare lo stadio ma anche i luoghi simbolo per le tifoserie. Domani invece il numero delle forze dell'ordine aumenterà per garantire che genoani e sampdoriani non possano scontrarsi, viste anche le risse degli ultimi mesi.

Tra le disposizioni previste dal questore Ciarambino ci sarà la vigilanza fissa davanti allo stadio con la chiusura di tutti gli accessi con cancellate per evitare che i tifosi possano avvicinarsi allo stadio e contingenti a tutti gli angoli e nelle piazze adiacenti. Accanto ai presidi fissi sarà rafforzata anche la vigilanza dinamica nelle zone di abituale ritrovo dei tifosi, così come quelle che sono state negli ultimi mesi le piazze dove gli ultrà delle opposte tifoserie si sono scontrati, a partire da piazzale Kennedy dove mercoledì due tifosi rossoblù sono stati arrestati al termine di una maxi rissa. A preoccupare la questura non è tanto il generico rischio di assembramenti, che comunque saranno evitati dalla presenza massiccia delle forze dell'ordine, ma una recrudescenza del conflitto tra le due tifoserie. (ANSA).