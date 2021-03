Nautica: apre a Santa Margherita il club dei Riva d'epoca

(ANSA) - GENOVA, 02 MAR - Immortalati negli scatti delle estati dei vip a Portofino, i motoscafi Riva hanno accompagnato la dolce vita in riviera negli anni '50 e '60, ma finora tutti i Riva Society, club no profit di storici, conservatori, promotori, armatori di scafi originali Riva d'epoca, affiliati al Riva Historical Society, ad eccezione di Barcellona, sono nati sui laghi, in Italia e all'estero. Riva Society Tigullio, appena costituito a Santa Margherita ligure, è il primo aperto in Liguria e il primo in Italia sul mare. Sede nel "Barracuda", che era lo storico ristorante e stabilimento balneare del Grand hotel Miramare dai cui pontili negli anni '50 partivano i motoscafi Riva per i corsi di sci nautico frequentati dal jet set dell'epoca, il club fondato (oltre al Grand hotel Miramare di Santa Margherita) su iniziativa di sei professionisti liguri e lombardi è aperto a nuovi soci. Gli obiettivi dell'associazione vanno dalla conservazione delle imbarcazioni disegnate e/o costruite da Carlo Riva - o appartenenti al suo mondo -, della loro storia e del patrimonio tecnico e culturale che rappresentano alla promozione di raduni di imbarcazioni, incontri sociali e attività di diporto agonistico/sportivo. "Si tratta anche di vigilare che non venga fatto scempio di queste barche meravigliose" aggiunge Luigi Spaggiari, presidente del Riva Society Tigullio, perché negli anni ci sono stati anche casi di "restauri" non molto rispettosi. (ANSA).