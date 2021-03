Il direttore di Rai1 Coletta, mi aspetto ascolti molto buoni

(ANSA) - SANREMO, 02 MAR - "Le proiezioni di ascolto? un po' di esorcismo c'è. Ma quello che ho visto alle prove mi fa pensare davvero a un festival che va verso tutti. Nel 2020 Rai1 ha alzato i suoi risultati in maniera netta, quest'anno ovviamente è diverso, c'è stato un mese di differimento, ma penso che l'evento degli eventi sia molto atteso e, nonostante la presenza del calcio, sarà guardato da moltissimi". Così Stefano Coletta, direttore di Rai1, a una domanda sulle previsioni di ascolto per Sanremo 2021.

"E' chiaro che mi aspetto un dato molto buono, pensando però che quest'anno il valore contabile non è l'unico elemento da tenere in considerazione per questo festival così speciale. la dimensione qualitativa - aggiunge Coletta - stavolta è al primo posto".

"L'anno scorso era così chiaro che era un festival dei legami stretti. Quest'anno mi sento di dire che è un festival di tutti, senza retorica. Durante il lockdown il canto è stato protagonista, ora c'è la stessa voglia di musica, di riapertura alla vita. Davvero questa edizione così speciale senza pubblico sarà il festival di tutti", spiega.

"Non sapere cosa accade per un direttore non è rassicurante, ma sarà il codice vincente che questi due signori, Amadeus e Fiorello, sanno mettere in campo", aggiunge ribadendo che il direttore artistico "ha costruito un'offerta che va a guardare tutti i target, sia a quello che non guarda mai Rai1 e quello più tradizionale". "Se tutto è imprevedibile, come dice Ama, vorrei dire che è il festival di tutti perché la musica non fa differenza tra nessuno, è un collante enorme", conclude. (ANSA).