Covid: Sampdoria; un positivo nel gruppo, ma derby si gioca

La Sampdoria, a poco più di 24 ore dal derby, informa che "il tampone eseguito oggi sui componenti del gruppo squadra è emerso un caso di positività al Covid-19". "In ossequio alla normativa e al protocollo vigenti, lo stesso gruppo squadra è stato posto in isolamento fiduciario", informa sempre la Samp, senza indicare chi sia risultato positivo.

In serata, entro le 24 ore precedenti il calcio d'inizio di Genoa-Samp, sarà eseguito un nuovo tampone a tutti i componenti del gruppo squadra "al fine di ottenere i risultati entro il termine di 4 ore dal fischio d'inizio come previsto dal protocollo". La società informa inoltre di aver informato la competente Autorità sanitaria locale.

La notizia del positivo al Covid nel cosiddetto gruppo squadra ha creato qualche contrattempo nella macchina organizzativa della Sampdoria in vista del derby di domani col Genoa ma l'atmosfera è assolutamente tranquilla. Da quello che filtra la positività riguarderebbe un calciatore ma fra quelli che non determinano cambiamenti sostanziali nelle strategie di Claudio Ranieri. Tutto l'ambiente aspetta comunque l'esito dei tamponi (eseguiti immediatamente in serata come prevede il protocollo) che devono arrivare 4 ore prima dell'inizio della gara e il regolare svolgimento della stracittadina al momento non è assolutamente in dubbio.