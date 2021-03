Covid: restrizioni a Sanremo, sindaco 'E' un dietrofront'

(ANSA) - SANREMO, 02 MAR - "Così è un'agonia". Lo dice il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri dopo l'annuncio del governatore Giovanni Toti, di estendere le restrizioni da zona arancione rafforzata a Sanremo, come a Ventimiglia, mentre la regione è in giallo. "Quando Governo e Regione venerdì hanno dato la zona gialla con solo scuole e parchi chiusi - dice - ho raccomandato massima prudenza: i bollettini evidenziavano una situazione ancora delicata. Ma se Governo e Regione, che possiedono strumenti, hanno deciso così, suppongo che i parametri fossero conformi. Ora è un dietrofront: perché questo dopo 4 giorni. Così è difficile da accettare per tutti" (ANSA).