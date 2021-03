Covid: in Liguria 337 nuovi contagi, 8 vittime

(ANSA) - GENOVA, 02 MAR - La Liguria registra 337 nuovi contagi di covid, con un'incidenza del 4,4% sui test realizzati (5.129 tamponi molecolari, 2.466 antigenici), rispetto al tasso del 5,1% registrato a livello nazionale. Si arresta la crescita dei ricoveri: sono 570 in totale (-1), con 50 malati in terapia intensiva (ieri erano 54). Nel Ponente 'sorvegliato speciale' i nuovi casi sono stati 85, mentre nel savonese dopo i molti casi della vigilia i nuovi contagi sono 62. A Genova (Asl3) i nuovi casi sono stati 127, con altri 18 nell'Asl4 di Chiavari e 45 infine nello spezzino.

Sale di 23 invece il numero totale dei casi positivi in Liguria, che si attesta a 6.015. Le persone in sorveglianza attiva sono 7.081 (ieri erano 6.998).

Sono 8 le nuove vittime, registrate tra il 13 febbraio e oggi.

Si tratta di persone di età compresa tra i 72 e i 90 anni.

