Amadeus, da Franceschini un messaggio di 'in bocca al lupo'

(ANSA) - SANREMO, 02 MAR - "Ho ricevuto un messaggio di in bocca al lupo dal ministro Franeschini". Lo rivela Amadeus in conferenza stampa a Sanremo. "Ho ringraziato e risposto che dobbiamo rimettere in moto questa macchina, con le dovute attenzioni. Sanremo sta provando a rimettere in moto la musica, ma deve accadere anche per i teatri, i cinema, i bar, i ristoranti. Trovando un equilibrio tra combattere la pandemia e vivere", ha aggiunto il conduttore e direttore artistico.

"A dir sempre di no, non si sbaglia ma non si ottiene niente.

Bisogna lanciare il cuore oltre l'ostacolo", ha concluso.

(ANSA).