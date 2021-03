Spot al Festival per promuovere 'Liguria di tutto di più'

(ANSA) - GENOVA, 01 MAR - "La Liguria, di tutto, di più". E' questo il claim utilizzato dall'attore comico Maurizio Lastrico nello spot che andrà in onda durante il Festival di Sanremo per promuovere la Liguria. Lo spot, girato a Genova da Fausto Brizzi, mostra una coppia che si sta sposando e litiga sulla destinazione del viaggio di nozze. Lui vuol andare in montagna e lei al mare. La soluzione è offerta dal prete-Lastrico che consiglia, appunto, la Liguria.

Brizzi, che ha donato il compenso in beneficenza all'ospedale Gaslini, ha girato lo spot in una delle più belle chiese di Genova, la chiesa di San Luca, inserita nel circuito dei Rolli.

Lo spot è il primo di una campagna di cinque video promozionali.

"Ogni video - ha detto Brizzi - dura trenta secondi e avrà per protagonisti una coppia di studenti, una coppia gay, una coppia un po' matura, una alla Sex and the City. Ogni spot vede Lastrico in maniera diversa". Gli attori non usano mascherine "in modo che - ha specificato Brizzi - questi spot possano essere riutilizzati in eterno". (ANSA).