Sanremo: Amadeus, ecco le donne con me sul palco

(ANSA) - SANREMO, 01 MAR - "Matilda De Angelis sarà con me sul palco martedì, Elodie mercoledì, giovedì Vittoria Ceretti, venerdì Barbara Palombelli che sarà la signora di tutta la serata, ma ci sarà anche Beatrice Venezi, che presenterà con me la semifinale dei Giovani e poi proclamerà il vincitore". Lo annuncia Amadeus in conferenza stampa a Sanremo. "Sabato, oltre a Ornella Vanoni, ci saranno varie 'punteggiature': Simona Ventura, che torna all'Ariston dopo qualche anno, Serena Rossi, Tecla Insolia, Giovanna Botteri". (ANSA).