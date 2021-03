La Milano-Sanremo della cultura arriva vicino all'Ariston

Ha tagliato il traguardo nel pomeriggio con l'arrivo in piazza Colombo a Sanremo, a 100 metri dal teatro Ariston, la pedalata denominata 'L'ultima Ruota' a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, fermi da un anno per il covid. Era partita da Milano il 24 febbraio. I partecipanti, una quindicina in sella, più altri in supporto, hanno voluto lanciare un messaggio al direttore artistico e conduttore di Sanremo 2021, Amadeus. "Come nostro collega e lavoratore dello spettacolo - ha detto uno dei partecipanti, Massimo Mennuni, scenografo di Milano - chiediamo ad Amadeus di venire a raccogliere le testimonianze dei lavoratori e di renderle visibili alla società civile attraverso quello che è il più grande festival in Italia".

L'evento è stato supportato dalla Cgil: "Abbiamo aderito volentieri a questa manifestazione - ha detto il segretario provinciale imperiese del sindaco, Fulvio Fellegara -. Lo spettacolo è un settore di estrema importanza per la ripartenza.

Un impoverimento, non solo economico, ma anche culturale, sarebbe un danno enorme per il Paese". La carovana a pedali ha toccato piazze, musei e teatri, luoghi vitali per il territorio che sono stati chiusi per la pandemia. (ANSA).