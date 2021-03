Abusa di una minore disabile, caccia all'uomo nel Savonese

Caccia all'uomo da venerdì sera nel Savonese per individuare la persona che ha abusato di una minorenne con disabilità psichica. Il caso è avvenuto nell'abitazione dove la minore vive, in un comune della provincia di Savona. La notizia è stata anticipata dall'edizione online del Secolo XIX e confermata all'ANSA dal magistrato che sta coordinando le indagini. Sul caso c'è massimo riserbo.

L'uomo, approfittando dell'assenza della madre, è entrato nell'appartamento ed ha approfittato della minore per poi fuggire a bordo di un'auto il cui modello non è stato ancora identificato. A dare l'allarme è stata la madre della minore che rientrando a casa ha trovato la figlia semincosciente e ha avvertito i carabinieri. La disabile è stata trasportata in ospedale. Gli investigatori stanno ascoltando varie persone che erano nella zona per cercare di incrociare alcuni particolari che possano permettere di indirizzare le indagini. Al momento sembra essere esclusa la possibilità che a compiere la violenza possa essere stato qualcuno della cerchia familiare.