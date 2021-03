Vaccini: Toti, piano per anticiparli a Ventimiglia

(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - Gli specialisti dell'agenzia ligure per la sanità (Alisa) e i vertici della Asl1 Imperiese stanno studiando, su invito del presidente della Liguria e assessore alla Sanità, Giovani Toti, la possibilità di anticipare le vaccinazioni per alcune categorie nel distretto sanitario di Ventimiglia, dove la circolazione del virus è più alta, vista la vicinanza con la Costa Azzurra dove l'allerta è massima. Lo ha annunciato il presidente Toti durante il consueto punto sulla pandemia. "E' allo studio, usando i vaccini AstraZeneca, la possibilità di anticipare le vaccinazioni di alcune categorie nella zona di Ventimiglia, dove in 2 giorni ne sono stati fatti 1000. Ho sottolineato l'esigenza di intervenire in fretta in quell'area della regione".

Sempre per quanto riguarda i vaccini, Toti ha ricordato che quelli somministrati in Liguria sono 120950 e che "nella settimana dal 22 al 28 febbraio ne sono stati fatti 19997, l'obiettivo dichiarato era 19 mila a settimana, per la prossima sarà 20 mila e dal 9 marzo arrivare a 30 mila a settimana con AstraZeneca fino ad aprile" Il goveratore ha poi aggiunto che se dovesse arrivare il vaccino Johnson, che richiede una sola dose il piano vaccinale potrebbe ulteriormente accelerare (ANSA).