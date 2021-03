Titanio Beigua: Federparchi, Regione annulli le ricerche

(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - Federparchi chiede a Regione Liguria di annullare il decreto di autorizzazione alle ricerche minerarie nel comprensorio del Parco del Beigua. "E' con viva preoccupazione che Federparchi Liguria apprende dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Liguria alla Società CET per le ricerca di titanio ai confini del Parco regionale del Beigua.

Lascia interdetti il fatto che a distanza di pochi mesi da una valutazione di contenuto opposto, dettagliatamente motivata, la Regione smentisca se stessa decretando, sia pure su un areale più limitato, l'autorizzazione a ciò che neppure un anno fa aveva negato", afferma Roberto Costa coordinatore di Federparchi Liguria.

"Federparchi Liguria ritiene che non dovrebbe essere ammessa alcuna attività di ricerca che, non essendo compiuta con esclusive finalità di studio da un istituto scientifico ma da un'azienda estrattiva, avrebbe, come fine unico ed ultimo da parte del richiedente, l'estrazione di minerali. Invitiamo pertanto la Regione Liguria a voler riconsiderare l'autorizzazione concessa, tenuto fra l'altro conto del fatto che l'intero territorio del Comune di Sassello ricade nell'area "Geoparco UNESCO" e che tutto il vasto comprensorio è caratterizzato dalla presenza di rocce ricche di amianto che, nel caso di scavi ed estrazioni, costituirebbero una pesante fonte di rischio per le popolazioni e per l'ambiente di tutte le aree circostanti".

Federparchi Liguria sottolinea che "l'Ente Parco del Beigua stia fornendo, con le proprie attività apprezzate anche ben al di fuori dei confini regionali, un contributo importante ad uno sviluppo sostenibile, basato sulle produzioni tipiche e sul turismo, di una vasta area compresa fra le Provincie di Genova e Savona sul cui futuro la deprecabile ipotesi di apertura di una cava o miniera per l'estrazione di grandi quantità di roccia avrebbe esiti tombali. Federparchi Liguria invita pertanto la Regione Liguria a rispettare il parere negativo fornito dall'Ente Parco e a sospendere l'attuazione del Decreto autorizzativo". (ANSA).