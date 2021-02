Calcio: Inter, tutti tamponi negativi per i giocatori

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Sono risultati tutti negativi i tamponi a cui si sono sottoposti nuovamente i giocatori e lo staff tecnico dell'Inter, in seguito alle positività nella dirigenza. Dopo i test negativi svolti venerdì, anche nel secondo giro di tamponi non sono stati riscontrati casi di Covid nella squadra di Conte, che quindi potrà scendere in campo nella sfida delle 15 a San Siro contro il Genoa. I risultati dei nuovi test erano attesi dopo le positività emerse venerdì per gli amministratori delegati dell'Inter, Alessandro Antonello e Beppe Marotta, il direttore sportivo, Piero Ausilio, e il legale del club, Angelo Capellini, oltre a un membro dello staff tecnico.

(ANSA).