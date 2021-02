Spezia: Italiano, ci sarà da lottare fino alla fine'

(ANSA) - GENOVA, 27 FEB - "Siamo partiti come abbiamo finito il secondo tempo di Firenze. Sotto di due gol o si tira fuori qualcosa o si perde la partita. Siamo riusciti a pareggiarla e con un pizzico di concretezza in più avremmo potuto fare il 3-2, ma apprezzo la reazione dei miei ragazzi". Così Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, commenta il pareggio in rimonta dei liguri contro il Parma, che aggiunge un mattone al percorso salvezza.

"Conservare la massima serie è fondamentale - prosegue l'allenatore -. Non ci sentiamo affatto salvi, in carriera sono retrocesso due volte pur totalizzando 39 punti, e mi è già successo di essere stato etichettato come salvo e poi finire malissimo. Quattordici partite sono tante, è ancora lunga e dobbiamo essere attenti. Sono convinto ci sarà da soffrire fino alla fine". (ANSA).