Samp: Ranieri,cerchiamo di capire cosa possiamo fare

Per la Sampdoria si apre una settimana determinante per il futuro della stagione: domani l'Atalanta, mercoledì il derby e quindi il Cagliari sempre al Ferraris: "Tre partite per capire cosa possiamo fare da grandi", ha detto il tecnico doriano Claudio Ranieri.

Ha ragione, è una Sampdoria che può e deve sfruttare il fattore casalingo per cercare di cambiare gli obiettivi stagionali: massima attenzione alla lotta salvezza ma oggi i blucerchiati possono davvero mettere nel mirino l'ottavo posto.

E c'è un'arma in più, quel Manolo Gabbiadini che finalmente sta bene dopo un problema all'ernia inguinale che gli ha creato problemi dallo scorso campionato. Giusto per rendere l'idea, in questa serie A 2020-21 ha collezionato appena cinque presenze con 109 giocati. Domani partirà dalla panchina ma può diventare fondamentale nel rush finale della stagione. (ANSA).