Ducale Genova riapre, ci sono Michelangelo e Edipo Re

(ANSA) - GENOVA, 27 FEB - La Liguria da lunedì 1° marzo rientra nella 'colorazione gialla' secondo le nuove stime di rischio Covid e Palazzo Ducale può aprire nuovamente le sue mostre: Michelangelo divino artista fino al 2 maggio, Edipo. Io contagio, prorogata fino al 19 marzo, What would happen if? fino al 17 marzo e Dar corpo al corpo alla Wolfsoniana di Nervi fino al 26 settembre.

Oltre alla eccezionale mostra su Michelangiolo, la prima che riunisce così tanti autografi del Bunarroti, particolare attenzione va a Edipo: io contagio", che sarà appunto prorogata sino al 19 marzo, visto il grande successo di pubblico ottenuto nelle prime due settimana di apertura. Ideata da Davide Livermore e prodotta dal Teatro Nazionale di Genova in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale, la mostra offre un emozionante percorso tra imponenti elementi scenici, messi a disposizione dal Teatro alla Scala di Milano, e teche trasparenti al cui interno i performer recitano frammenti dell'Edipo Re di Sofocle, specchio implacabile della pandemia che affligge tuttora il mondo intero.

L'ingresso alla mostra è gratuito e si accede in piccoli gruppi, secondo un protocollo che garantisce la massima sicurezza.

(ANSA).