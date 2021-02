Covid: Liguria, 351 nuovi casi, lieve calo ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 27 FEB - Sono 351 i nuovi positivi registrati nelle 24 ore in Liguria a fronte di 4.314 tamponi molecolari effettuati, a cui si aggiungono 2.719 tamponi antigenici rapidi. Il rapporto test-positivi è pari al 4,99%. Lo si apprende dai consueti dati forniti da Regione Liguria sulla base dei dati flusso Alisa-Ministero. Nell Asl 3 genovese il maggior numero di casi (139) seguita dall'Asl1 Imperiese (83), Asl5 Spezia (52), Asl2 Savona (44), Asl4 Tigullio (33).

I deceduti segnalati sono 8 (3628 da inizio pandemia) di età compresa tra i 71 e i 96 anni.

Calano di due unità gli ospedalizzati: sono 641 di cui 50 in Intensiva. Venti persone sono in isolamento domiciliare, 6.717 in sorveglianza attiva.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sui 182.980 vaccini ricevuti sono state somministrate 120.043 dosi, pari al 66% del totale. 41.358 persone hanno completato l'iter vaccinale (ANSA).