Covid:gruppo Fb francese,'compriamo sigarette a Ventimiglia'

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 26 FEB - Come ai tempi del proibizionismo, ma con la complicità di Internet, i francesi si organizzano per poter andare a Ventimiglia a comprare le sigarette evitando i controlli per Covid. Lo 'shopping' dei fumatori francesi in Liguria è dovuto al minor costo dei tabacchi in Italia, circa 5 euro e 50 in meno rispetto alla Francia per quelli esteri. E' nato così il gruppo Facebook 'Question pour l'Italie et ses cigarettes' ('Domande per l'Italia e le sue sigarette') per informare i francesi su eventuali problemi o posti di controllo alla frontiera dopo il rafforzamento della sorveglianza dovuto all'escalation dei contagi in Francia. Il gruppo conta già quasi 3.700 iscritti.

Le domande sono le più disparate. C'è, ad esempio, un iscritto che chiede quante stecche può portare in Francia la moglie italiana, ma anche chi vuole sapere se, spostandosi col treno, ci sono controlli alla frontiera o durante il tragitto o se chiedono il tampone. (ANSA).