Covid: Ventimiglia, decine in coda per screening con tampone

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 25 FEB - Decine di persone di sono messe in coda, già dalle 8, in piazza della Libertà, a Ventimiglia, per fare il tampone gratuito, nell'ambito dello screening su base volontaria promosso dall'Asl 1. Simile iniziativa partirà domani anche a Bordighera, nella sede della Croce Rossa, nel tentativo di isolare il prima possibile i positivi al covid asintomatici. Fino alle 14, chi abita nel distretto sanitario 1 potrà chiedere il tampone antigenico. In caso di positività il cittadino sarà invitato, domani, a effettuare un tampone molecolare. "Oggi sono iniziati gli screening nel distretto di Ventimiglia - spiega Marino Anfosso, direttore professioni sanitarie di Asl 1 - tutta la popolazione, che vorrà recarsi presso il nostro camper potrà farlo fino alle 14. Nel caso di una ipotetica positività, domattina, saranno invitati a effettuare un tampone presso il nostro centro di Vallecrosia". L'iniziativa prosegue fino a domenica prossima, con orario 8-14. (ANSA).