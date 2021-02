Covid: 452 nuovi casi, 7 morti, più positivi meno ricoverati

(ANSA) - GENOVA, 25 FEB - In 24 ore ci sono stati 452 nuovi casi di positività al covid in Liguria. I positivi sono complessivamente 5810, 134 più di ieri. Il virus sta ancora circolando con forza a Ponente dove sono stati regstrati 112 nuovi casi e una recrudescenza la mostra anche a Genova con 194 nuovi casi. Nel Savonese le persone colpite sono 64, nello Spezzino 51 e nel Tigullio 29. Due i residenti fuori regione. I tamponi sono stati 8015 (4857 moleclari e 3158 antigenici rapidi). Il rapporto tra tamponi e positivi è del 5,63%, era del 3,7%. I morti sono 7 per un totale di 3615. Gli ospedalizzati sono 545: di questi 52 in terapia intensiva. I ricoverati sono 9 meno di ieri. I vaccini consegnati sono 160750, quelli somministrati 115045, hanno finito il ciclo vaccinale in 41048.

In isolamento demociliare ci sono 4530 persone, 177 in più rispetto alle 24 ore precedenti, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 6642, erano 6781. (ANSA).