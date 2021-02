A 18 mesi ingerisce pila, è in prognosi riservata

(ANSA) - GENOVA, 25 FEB - Una bambina di 18 mesi è ricoverata in terapia intensiva, in prognosi riservata, all'ospedale Gaslini, per aver ingerito una pila a bottone Genova, 25 febbraio 2021. La piccola, residente a Genova, è arrivata ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico dopo episodi di vomito. La bambina è stata sottoposta al protocollo per la ricerca di corpo estraneo. "La radiografia ha scoperto una pila a bottone nella parte alta dell'esofago. La pila è stata rimossa con endoscopia: la lesione è attualmente limitata all'esogfago, senza interessamento dell'aorta". (ANSA).