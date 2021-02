Picchia la compagna che vuole lasciarlo, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 24 FEB - Per anni ha insultato la sua compagna, costringendola a non uscire per gelosia, fino ad aggredirla con frequenza. Ieri la polizia è intervenuta dopo l'ennesimo litigio e ha denunciato un giovane di 26 anni per maltrattamenti, che è stato anche allontanato da casa con provvedimento d'urgenza. La donna non l'ha mai denunciato provando un sentimento sincero verso il compagno e sperando che con il tempo le cose potessero migliorare anche grazie al loro bimbo che stava per nascere.

Invece la sua condotta è ulteriormente peggiorata e sono iniziati anche seri problemi economici. Lei, unica a lavorare, si è accorta di continui ammanchi di denaro che l'uomo ha poi ammesso di aver prelevato confessandole di aver ripreso a drogarsi.

Ieri la donna gli ha espresso la volontà di interrompere la loro relazione e lui, per reazione, si è infuriato e l'ha picchiata.

Lei fortunatamente è riuscita a divincolarsi e a chiamare il 112 chiedendo aiuto. Solo l'arrivo tempestivo dei poliziotti ha interrotto la violenza del giovane. (ANSA).