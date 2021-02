Liguria come S.Francisco, avvolta da nebbia arrivata da mare

(ANSA) - GENOVA, 24 FEB - La Liguria come San Francisco. Una nebbia improvvisa venuta dal mare ha avvolto la zona costiera da Genova a La Spezia. Il nome tecnico è caligo dato dalla forte differenza di temperatura tra l'acqua del mare, fredda, com'è normale che sia in pieno inverno, e quella dell'aria, che in questi giorni è più calda di come dovrebbe essere a febbraio. Un fenomeno tipico in Liguria anche se raro che si è sviluppato nel tardo pomeriggio. (ANSA).