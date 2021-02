Covid:reading Castellitto al San Martino per ricordare i morti

(ANSA) - GENOVA, 24 FEB - Un reading in ospedale per ricordare i morti causati dal covid. Si terrà sabato prossimo sulla terrazza del padiglione Maragliano dell'ospedale San Martino di Genova, il più grande della Liguria. Lo terrà l'attore e regista Sergio Castellitto, accompagnato da un quintetto d'archi dell'orchestra del Carlo Felice. L'iniziativa nasce dall'amicizia tra il professor Matteo Bassetti, primario infettivologo al San Martino. Nel reading ci saranno anche brani del libro che Bassetti ha scritto sulla pandemia "Una lezione da non dimenticare, cronaca della battaglia per sconfiggere il Covid-19 senza panico ne' catastrofismo". Oltre che ricordare i morti per covid, l'iniziativa vuol essere anche un omaggio a tutto il personale sanitario impegnato nella lotta al virus.

Saranno presenti il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il direttore generale del San Martino Salvatore Giuffrida, il direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino Matteo Bassetti. (ANSA).