Covid: da domani tamponi per tutti nel Ponente ligure

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 24 FEB - Tamponi rapidi per tutti su base volontaria da domani a Ventimiglia per cercare di isolare i positivi asintomatici al covid a Ventimigli e a Bordighera dove il virus circola di più rispestto ad altre zone della Liguria per cui la Regione ha emesso uno ordinanza con restrizioni, una sorta di zona aranciane implementata. A Ventimiglia si parte domani, a Bordighera venerdì e l'iniziativa andrà avanti fino a domenica. Domani a Ventimiglia, in piazza della Libertà, ci sarà il camper di Asl1, mentre a Bordighera i tamponi saranno fatti nella sede della Croce Rossa. A eseguirli personale Asl con l'aiuto di volontari medici di base. I positivi dovranno sottoporsi a tampone molecolare.

La Regione ha classificato ad alto rischio le zone dei distretti sanitari di Ventimiglia e di Sanremo ed ha disposto la chiusura delle scuole e dei parchi da oggi al 5 marzo e, limitatamente a quello di Ventimiglia, con una serie di restrizioni accessorie, come il divieto di asporto dopo le 18, con possibilità di consegna a domicilio e il divieto assoluto di assembramenti.

