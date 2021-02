Consiglio Liguria cancella imposta sulla benzina

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato il disegno di legge per abrogare l'imposta regionale sulla benzina con effetto retroattivo a partire da gennaio scorso. L'imposta viene versata dai distributori, che a gennaio hanno pagato l'importo di dicembre. Il pagamento relativo al mese di gennaio 2021 non dovrà essere effettuato. Il disegno di legge è stato approvato con 16 voti a favore (centrodestra) e 11 astenuti (centrosinistra e M5S).

"Questa misura - spiega il presidente della Regione Giovanni Toti - consente di diminuire, ancorché di poco, la pressione fiscale, in modo che i distributori possano abbassare il costo della benzina di 2 centesimi al litro".

Cancellata anche la tassa automobilistica per i nuovi tir a gasnaturale liquefatto (Gnl) immatricolati a partire dal primo gennaio 2021. (ANSA).