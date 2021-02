Ibra a Sanremo, si allenerà tre giorni in Liguria

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Tre giorni in Liguria e due giorni a Milanello: è come Zlatan Ibrahimovic concilierà le ospitate a Sanremo con allenamenti e partite del Milan, dopo essersi consultato con Stefano Pioli e d'accordo con il club. Zlatan martedì si allenerà in una struttura dedicata in riviera con uno staff messo a disposizione dal club. Mercoledì, giorno di Milan-Udinese alle 20.45, sarà in ritiro a Milano dalla mattina rispettando programmi e orari della squadra. Resterà nel centro sportivo rossonero anche giovedì, per poi tornare in Liguria venerdì e sabato. Domenica sarà poi a Verona per la sfida contro l'Hellas. (ANSA).