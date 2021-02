Crolla cimitero: falesia si muove, recupero bare difficile

(ANSA) - GENOVA, 23 FEB - Tempi lunghi e attività di recupero complesse per i feretri scivolati verso il mare ieri a Camogli insieme a una parte di cimitero. Dopo una prima analisi dei tecnici, l'assessore alla protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone e il sindaco di Camogli Francesco Olivari hanno fatto il punto della situazione. Due azioni contemporanee saranno messe in atto: "Dobbiamo operare con estrema delicatezza come se ci fossero persone vive ancora sotto - ha detto Giampedrone - la prima sarà la demolizione dei loculi ancora in bilico sul costone con traslazione dei feretri interessati, contemporaneamente lavoreremo con un pontone da mare e ogni giorno emetteremo come Protezione Civile un bollettino da condividere con tutti gli operatori. È una situazione estremamente complessa perché la falesia è ancora pericolosa e non possiamo mettere in pericolo gli operatori".

A preoccupare i tecnici anche lo sperone di roccia a levante del cimitero dove insiste il belvedere mentre al momento la situazione delle abitazioni a ponente "non è peggiorata" ha detto Giampedrone.

Il sindaco Olivari attraverso gli uffici comunali attiverà le procedure di somma urgenza per l'assegnazione dei lavori a mare e a terra. La protezione civile ha anche attivato un servizio di supporto psicologico per i familiari dei feretri coinvolti.

(ANSA).