Covid: un anno fa prime restrizioni in Liguria e primo caso

(ANSA) - GENOVA, 23 FEB - Il 23 febbraio 2020, il governatore Giovanni Toti firmò un'ordinanza con la quale si chiudevano scuole e musei a causa del Coronavirus. L'ordinanza sospendeva tutte le manifestazioni, i viaggi di istruzione e i concorsi pubblici. Anche l'università sospese l'attività. Due giorni dopo, il 25 febbraio 2020, con la notizia della positività di una turista lodigiana scesa all'hotel Bel Sit di Alassio anche la Liguria entrava nel tunnel del Coronavirus. Lo ricorda il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri.

"Ero in giunta quando arrivò la notizia che il primo test su un sospetto caso di covid al Bel Sit era negativo. Ricordo che abbiamo festeggiato. Poi però è arrivata la notizia delle controanalisi dello Spallanzani: la signora, proveniente dal Lodigiano, era positiva". Da quel momento, i 140 ospiti lombardi e piemontesi del Bel Sit e della dépendance 'Al Mare' erano in isolamento fiduciario. "Non avevamo dispositivi di protezione e tantomeno esperienza - ricorda Galtieri -. Abbiamo fatto ciò che potevamo". Chiusi gli ospiti nelle loro camere, il Comune faceva confezionare i pasti fuori che in qualche caso venivano rifiutati dai turisti al punto da buttarli fuori dalle finestre.

L'Asl arrivava a ore fisse per i tamponi, il personale dell'albergo si era improvvisato infermiere, psicologo, assistente. Poi, dopo giorni di attesa, tutti gli ospiti se ne sono tornati a casa su bus dedicati guidati da autisti con la tuta bianca di cartene. "I dipendenti del Bel Sit - ricorda ancora Galtieri - sono stati eroici. Si sono chiusi dentro e lì sono rimasti perché si sono contagiati a vicenda. Sono usciti dopo 60 giorni, tutti guariti". E con loro è uscito anche Albi Albino, 'l'angelo' del Bel Sit, il cameriere albanese di 25 anni, che si era trasformato in assistente per gli ospiti anziani. Alassio ha vissuto la pandemia con "pochi casi, 10-15 a rotazione e un solo decesso, quello del direttore dell'Istituto salesiano dove si è creato un piccolo cluster" ha ricordato Galtieri. Il Bel Sit ora si prepara alla prossima estate: il suo sito, prima di mostrare la struttura, apre un disclaimer: "abbiamo fatto sanificare interamente l'albergo". (ANSA).