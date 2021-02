Covid: "misure speciali" per Ventimiglia-Sanremo, ecco l'ordinanza

(ANSA) - GENOVA, 23 FEB - E' stata firmata l'ordinanza regionale che stabilisce restrizioni per la zona dei distretti sanitari di Ventimiglia e Sanremo da domani al 5 marzo, includendo anche i primi quattro giorni del Festival (2-6) marzo. L'ordinanza ricorda che le misure si sono rese necessarie per "l'elevata incidenza di Covid19 nell'area della Costa Azzurra", dove c'è "allerta massima" e sottolinea che nell'estremo ponente ligure il virus ha portato "un ulteriore aumento dell'incidenza media giornaliera di Covid19" con relativo "progressivo aumento della pressione sugli ospedali", e per questo è stato deciso di individuare "misure speciali".

Dunque, nelle zone di Ventimiglia e Sanremo e nei comuni dei due distretti socio sanitari saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado e sospesa l'attività negli asili nido. E' vietato l'accesso ai minori anche con i familiari o altre persone abitualmente conviventi ad aree gioco in parchi, ville e giardini pubblici.

Solo per Ventimiglia, e per i comuni vicini, è vietato spostarsi dalle 21 alle 5 se non per comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute. Dalle 18 è vietato fare asporto e la vendita di alcolici. Resta sempre in vigore la consegna a domicilio. Manifestazioni pubbliche e private sono consentite solo in forma statica a condizione che siano osservati distanziamento e altre misure di contenimento. Vietati gli assembramenti. Se Regione Liguria dovesse tornare in zona gialla resta comunque vietato fino al 5 marzo agli abitanti del distretto sanitario di Ventimiglia ogni spostamento in un comune diverso salvo che per comprovate necessità. Ma sarà anche vietato raggiungere quei comuni del distretto di Ventimiglia provenendo da altre zone, se non per comprovati motivi di necessità, studio, lavoro e servizi non presenti nel proprio comune. (ANSA).