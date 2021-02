Perde controllo auto e vola da scarpata, morta donna

(ANSA) - GENOVA, 22 FEB - Incidente mortale questa mattina tra Mezzanego e Chiavari, nell'entroterra del levante genovese.

Una giovane donna ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva la statale ed è volata dalla scarpata per venti metri finendo contro la facciata di una casa. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la vittima dalle lamiere. Le indagini per ricostruire la dinamica di quanto successo sono in mano ai carabinieri. (ANSA).