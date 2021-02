Organizzano festa in negozio:15 multe,locale chiuso 5 giorni

(ANSA) - GENOVA, 22 FEB - Hanno organizzato una festa in un negozio di ortofrutta in pieno centro storico, in via Canneto il Lungo, a Genova. La polizia ha sentito gli schiamazzi e dopo avere interrotto il party ha multato tutti i 15 partecipanti: si tratta di persone originarie del Bangladesh tra i 21 e i 45 anni.

Il titolare aveva abbassato la saracinesca per non farsi scoprire. Dentro, la maggior parte delle persone non aveva le mascherine e non stava rispettando le norme anti contagio. Il locale rimarrà chiuso per cinque giorni. (ANSA).