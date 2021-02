Incidente in galleria alla Spezia, 4 feriti

(ANSA) - LA SPEZIA, 22 FEB - Tamponamento a catena nella galleria di Marinasco, alla Spezia, un tunnel sulla variante Aurelia che collega la città con la Val di Vara. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto a causa di un autobus in panne che occupava la corsia verso La Spezia. Quattro autovetture coinvolte e 4 feriti, tra i quali un giovane che era rimasto incastrato dentro l'auto e che è stato tirato fuori dai vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto intorno alle 8, nell'ora di punta per il traffico per cui ci sono state ripercussioni sulla viabilità. Sul posto la polizia municipale della Spezia e di Riccò del Golfo, i vigili del fuoco, il 118 e diverse ambulanze. Anche alcuni automobilisti in coda si sono prodigati nei soccorsi. La galleria è rimasta chiusa per oltre un'ora, con il traffico deviato sull'Aurelia e lunghe code. I feriti, trasportati al pronto soccorso, sono in buone condizioni. (ANSA).