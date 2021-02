Sanremo: LRDL, siamo gli alieni del festival

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Una queer pop band al festival di Sanremo. Queer, ovvero insolita, strana. Ci tiene La Rappresentante di Lista a questa definizione, che incasella senza farlo. "E' sempre stato complicato per noi capire dove collocarci musicalmente - raccontano Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, cantante toscana lei polistrumentista siciliano lui, l'anima del gruppo che hanno fondato nel 2011 dopo essersi incontrati durante l'allestimento di uno spettacolo teatrale -.

Non facciamo rap, trap o cantautorato classico. Il termine queer parla più di fluidità, e in questo senso l'etichetta la accettiamo".

Un mondo musicale che è fatto di immagini, di teatralità, di scrittura visionaria, di sonorità elettroniche e che ora arriva all'Ariston con il brano Amare, prodotto da Dardust (uno dei cinque brani in gara che portano la firma del produttore). Anzi, torna, dopo essere stato ospite di Rancore lo scorso anno nella serata dei duetti (e dopo aver calcato anche il palco del Concertone del Primo Maggio a San Giovanni). "Siamo un po' gli alieni del festival, ma ci piace questa sensazione", dice Veronica, citando Alieno, il brano appena rilasciato, tratto da My Mamma, quarto lavoro di studio della band in uscita il 5 marzo. Quello che vogliono fare "è portare uno sguardo e un lessico diverso, ci piacerà incuriosire, dimostrare che esiste altro rispetto a ciò che offrono radio e tv. Con l'ingenuità di un bambino, quando approccia mondi insoliti". Insieme a Veronia e Dario, sul palco ci sarà anche il resto della band: Marta Cannuscio ed Erika Lucchesi, e il venerdì Enrico Lupi e Roberto Calabrese per la serata delle cover. La scelta per LRDL è caduta su Splendido Splendente di Donatella Rettore, con la quale sentono di avere moltissime affinità. (ANSA).