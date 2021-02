Vaccini: Toti, premier Draghi deve aumentare capacità Paese

(ANSA) - GENOVA, 20 FEB - "Dalla riunione dei presidenti di Regione è emersa la volontà di chiedere al Governo un aumento della campagna di vaccinazione, Il Governo si impegni con l'autorevolezza del nuovo presidente del Consiglio a trovare vaccini, vaccini e vaccini per aumentare la capacità di somministrazione dell'Italia". Lo chiede il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera in una diretta video.

Secondo Toti occorre "rivedere su base provinciale o comunale, non più solo regionale, la zonizzazione per fasce di rischio del Paese. Non possiamo chiudere tutto quando va male e chiudere tutto anche quando va meglio perché abbiamo paura della variante filippina o genovese del virus", commenta. (ANSA).