Sanremo: positivo musicista orchestra Rai

(ANSA) - SANREMO, 20 FEB - Un chitarrista dell'orchestra Rai del Festival di Sanremo è stato trovato positivo al Covid.

L'artista, che nei giorni scorsi era risultato negativo a un primo tampone, al momento di entrare al teatro Ariston ha fatto presente che la moglie era positiva. A quel punto, senza passare dagli ambulatori Asl - nei tendoni di piazza Borea d'Olmo e del Casinò - ha deciso di recarsi privatamente per un tampone, il cui referto è risultato positivo. E' stato così messo in isolamento. Si tratta del secondo caso di contagio, scoperto in tempo, prima dell'ingresso all'Ariston, dopo quello del cantante della band Extraliscio, Moreno Conficconi. Chiunque entri all'Ariston dev'essere sottoposto a tampone ogni settantadue ore. (ANSA).