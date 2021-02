Samp poco concreta, la Lazio la punisce

(ANSA) - GENOVA, 20 FEB - Settima vittoria nelle ultime otto partite. Settimo gol di Luis Alberto sul settimo assist di Milinkovic Savic. Così Simone Inzaghi pesca il numero giusto e dimentica la bruciante sconfitta contro l'Inter. Ora lo aspetta una montagna da scalare, ovvero la squadra campione del mondo, il Bayern Monaco che martedì arriverà all'Olimpico per l'andata degli ottavi di Champions, intanto porta a casa una vittoria importante anche se arrivata con più fatica del previsto, un po' com'era successo già contro il Cagliari.

La Sampdoria, troppo rinunciataria nel primo tempo, negli ultimi venti minuti ha letteralmente assediato la porta di Reina ma non ha cavato un ragno dal buco ("mi pare che Reina non abbia fatto parate", ha ammesso con onestà Ranieri), così per la Lazio la rete nel primo tempo di Luis Alberto, al termine di una bella azione, è bastata per vincere (ANSA).