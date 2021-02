Ponte Genova: Toti, bene emendamento salva precari Morandi

(ANSA) - GENOVA, 20 FEB - "I parlamentari hanno fatto un gran lavoro per quei lavoratori e per la struttura commissariale". Lo ha detto il leader di Cambiamo!, commissario per l'emergenza del Ponte e governatore Ligure Giovanni Toti durante la consueta diretta in streaming sui dati della pandemia, "Vorremmo inoltre dal Governo più soldi per ristorare qualche altra impresa". (ANSA).