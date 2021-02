Incendio su barca, savli occupanti

Un incendio è divampato la scorsa notte all'interno di un'imbarcazione di 15 metri ormeggiata al porto di Marina degli Aregai, nel Comune di Santo Stefano al mare, in provincia di Imperia. I due occupanti, il proprietario e una donna, entrambi del torinese, sono usciti mettendosi in salvo e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Sanremo e Imperia, assieme alla guardia costiera, che ha aperto un'inchiesta amministrativa per far luce sull'accaduto.

Ancora in fase di accertamento l'origine dell'incendio che si è sprigionato in una stanza dove avrebbe dovuto dormire un componente dell'equipaggio, che tuttavia non era presente. Non si esclude, comunque, che possa avere avuto origine dal corto circuito di un elettrodomestico. Per spegnere l'incendio i vigili del fuoco hanno usato degli estintori, per evitare che con l'acqua l'imbarcazione potesse affondare.