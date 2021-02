Covid:Liguria,superata soglia 100 mila vaccini somministrati

(ANSA) - GENOVA, 20 FEB - Superata in Liguria la soglia psicologica dei 100 mila vaccini somministrati: sono stati infatti 100.696, il 68% dei 147.950 vaccini consegnati.

Secondo i dati forniti da Regione Liguria in base ai dati flusso Alisa-Ministero, sono 361 i nuovi casi di positività al Covid19 in Liguria su 3.981 tamponi e 2.760 test antigenici processati, per una percentuale tamponi-casi pari al 5,3%. Il maggior numero di casi nell'Asl3 genovese: sono 156, seguita da Asl1 Imperiese (81) mentre nell'Asl2 Savonese i casi sono 59. In Asl5 Spezia i casi sono 56 mentre nel Tigullio i casi sono 9.

In calo di 19 unità gli ospedalizzati: a oggi sono 562 di cui 53 in terapia intensiva. 10 i decessi di persone con una età compresa tra i 57 e i 99 anni. 5.704 sono le persone in sorveglianza attiva. (ANSA).