Samp: Ranieri punta su ex Candreva e Keita contro Lazio

(ANSA) - GENOVA, 19 FEB - Sarà anche e soprattutto la loro sfida, Claudio Ranieri si affida agli ex Antonio Candreva e Keita per battere la Lazio domani all'Olimpico. I hanno rappresentato tanto per la squadra romana: il primo, tra il 2012 e il 2016, ha giocato 151 partite e segnato 41 gol. Keita Balde ha esordito in Serie A con la Lazio nel settembre 2013 collezionando 110 presenze e 26 gol in campionato.

Candreva tornerà dal primo minuto, con la Fiorentina era entrato nella ripresa dando il cambio di marcia alla partita insieme a Fabio Quagliarella: per l'ex interista un momento magico con la Sampdoria, dopo le difficoltà iniziali si è inserito sempre meglio nel gioco blucerchiato. E lo stesso discorso vale anche per Keita: tra i giocatori con almeno cinque reti nei top-5 campionati europei in corso, solo Diogo Jota (cinque) ha giocato meno gare dal primo minuto rispetto al doriano. In attacco si pensa alla coppia d'oro col senegalese affiancato da Fabio Quagliarella ma Ranieri finalmente può avere la possibilità di scegliere nel reparto offensivo con Manolo Gabbiadini che potrebbe giocare anche uno spezzone di gara.

(ANSA).