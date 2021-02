Covid:60 partite Iva in piazza a Ventimiglia contro chiusure

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 19 FEB - "Non possiamo andare avanti in questa maniera maniera e non possiamo più tollerare alcun ricatto o restrizione. Per questo, oggi, siamo qui a manifestare un nostro diritto e siamo qui a pubblicizzare l'apertura delle attività commerciali domani e domenica, perché #ioapro continua e ci rivedremo a Sanremo". Lo ha detto il presidente del Movimento Imprese Italiane, Maurizio Pinto, a margine di una manifestazione di protesta inscenata nel pomeriggio a Ventimiglia da una sessantina di partite Iva, soprattutto ristoratori, ambulanti (anche stranieri) e altri imprenditori.

"Riprendiamoci tutto quello che è nostro: libertà, lavoro, dignità" lo slogan mostrato in capo al corteo. "Le forze dell'ordine stanno bloccando gente che vuole lavorare - ha aggiunto Pinto - ma noi dobbiamo avere il coraggio di aprire per un diritto che ci è stato e ci sarà negat. Ci vediamo a Sanremo durante la settimana del Festival". (ANSA).