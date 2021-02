Covid: in Liguria 274 nuovi casi, 15 vittime

La Liguria registra 274 nuovi casi di Covid su 4.091 tamponi molecolari e 2.939 antigenici, con un tasso di positivi del 3,9% (5,2% il dato nazionale) sui test effettuati. 15 le vittime, di età compresa tra i 58 e i 93 anni.

Il totale dei casi positivi si riduce di 6 unità a 5.752. Si riducono ancora i malati in terapia intensiva, oggi 581, in calo di 19, con 58 persone in terapia intensiva (-1, 2 gli ingressi del giorno). I contagi si registrano ancora soprattutto nel genovese (sono 122): 105 nell'Asl3 e 17 in Asl4, 88 sono i contagi nell'Asl1 imperiese, 41 nell'Asl2 savonese e 23 nell'Asl5 spezzina. Quanto ai vaccini, hanno completato il secondo ciclo vaccinale a ieri 40.440 persone. A oggi alle 16 risultano somministrati 98.623 dosi di vaccino, pari al 67% di quanto consegnato.