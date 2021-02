Vaccini: in Liguria termine campagna over 80 per fine maggio

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - A causa dei ritardi nelle consegne di vaccini Pfizer e Moderna slitta da inizio a fine maggio la fine prevista della campagna vaccinale anti covid per gli over 80 in Liguria, dove "Liguria Digitale sta aggiornando le agende sature e le Asl stanno aprendo nuovi centri di somministrazione come la Asl3 a Genova Arenzano". Lo spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il responsabile Prevenzione di Alisa Filippo Ansaldi stamani a Genova.

"Somministrare 150 mila vaccini in 90 giorni è un lavoro titanico, da parte di tutti deve esserci pazienza e nessun assalto alla scialuppa", è l'invito di Toti ai cittadini.

"La deadline della campagna vaccinale è stata spostata di alcune settimane da inizio maggio al 30 maggio, - illustra Ansaldi - Sono 272 mila le dosi da somministrare in Liguria. Per concludere a inizio maggio dovremmo ricevere 27 mila dosi a settimana, il problema è che non ci arrivano, quindi dobbiamo ridisegnare la campagna in base a 19 mila dosi alla settimana".

Di cui 2.534 in Asl1, 3.480 in Asl2, 8.631 in Asl3, 1.830 in Asl4 e 2.525 in Asl5. L'obiettivo della Regione Liguria per la fine della campagna rivolta agli over 80 slitta al 30 maggio.

"E' la più grande campagna vaccinale della storia italiana, è normale che ci siano incomprensioni. - commenta Toti - In questi giorni ci sono state situazioni di duplicazione di prenotazioni in Liguria per comprensibile ansia".

"Entro il 30 maggio tutte le persone che ne hanno diritto saranno vaccinate in Liguria, - assicura il governatore - avranno il vaccino entro quella data". (ANSA).